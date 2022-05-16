Розвідники підрахували втрати 1 танкової армії Росії в Україні: документ

Українські розвідники здобули документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1 танкової армії збройних сил РФ. Вже до середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управляння розвідки.
"Станом на 15 березня загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб. Українськими воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають розвідники, лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу 1 російської танкової армії, вирішили здалися в полон.
"За цей же час, захисниками України було знищено та захоплено 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії окупантів", - додають в ГУР.
Як повідомлялось, за даними української розвідки, в Росії застрелився командир танкового полку. Інцидент стався після того, як при розконсервації танків з'ясувалися масштаби розкрадання військової техніки.
Також раніше ГУР дізналось, що у військовому вторгненні в Україну брали участь близько 2,5 тис. бойовиків з Чечні. Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців.
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