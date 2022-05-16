RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розвідники підрахували втрати 1 танкової армії Росії в Україні: документ

Фото: ГУР підрахувало втрати 1 танкової армії РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники здобули документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1 танкової армії збройних сил РФ. Вже до середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управляння розвідки.

"Станом на 15 березня загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб. Українськими воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають розвідники, лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу 1 російської танкової армії, вирішили здалися в полон.

"За цей же час, захисниками України було знищено та захоплено 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії окупантів", - додають в ГУР.

Як повідомлялось, за даними української розвідки, в Росії застрелився командир танкового полку. Інцидент стався після того, як при розконсервації танків з'ясувалися масштаби розкрадання військової техніки.

Також раніше ГУР дізналось, що у військовому вторгненні в Україну брали участь близько 2,5 тис. бойовиків з Чечні. Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні