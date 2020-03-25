Разумков задекларував майже 1,8 млн гривень доходу від продажу нерухомості

Голова Верховної ради Дмитро Разумков задекларував майже 1,8 млн гривень доходу від продажу нерухомого майна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані у його електронній декларації.

Вказано, що відчуження майна було здійснене 20 березня 2020 року. Спікер ВР, зокрема, задекларував дохід у сумі 1,62 млн гривень та 136,4 тис. гривень.

У документі вказаний і покупець - Щербань Світлана Леонтіївна. Проте, яке саме майно було відчужене, у декларації глави парламенту не вказано.

Нагадаємо, згідно з декларацією про доходи за 2018 рік Дмитро Разумков володіє двома квартирами загальною площею 78,5 кв.м в Києві і 232,4 кв.м у селі Здорівка Київської області, домоволодінням площею 492,2 кв.м у селі Софіївська Борщагівка, нежитловим приміщенням площею 74,9 кв.м у Києві, а також двома ділянками землі загальною площею 0,15 га в селах Софіївська Борщагівка та Здорівка Київської області.

Крім того, в спільному володінні у Разумкова є ще одна квартира в Києві - площею 165,5 кв.м. Його дружина, Юлія Чайка, вказала в декларації дві квартири в Києві площею 53,2 кв.м та 44,5 кв.м, житловий будинок площею 489,6 кв.м, а також дві земельні ділянки, одна з яких знаходиться в оренді - це майно знаходиться у Миколаєві. Крім того, їй належить 25% квартири площею 73,2 кв.м у Миколаєві.

Крім того, в автопарку спікера Разумкова п'ять автомобілів.

Як писало РБК-Україна, новий міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко оновив дані у своїй декларації і вказав квартири, житлові будинки та автомобілі.