Разумков виступив проти легалізації зброї, марихуани і проституції

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков виступає проти легалізації зброї, марихуани та проституції в Україні. На його думку, українське суспільство ще не готове до цього.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українським новинам".

Зокрема, Разумков не впевнений, що українське суспільство повною мірою готове до легалізації короткоствольної зброї. Оборот марихуани, в тому числі в медичних цілях, він теж не підтримує.

"Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під гарною вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую", - зазначив Разумков.

Він також підкреслив, що легалізація проституції теж не для українських реалій.

"Не думаю, що ментально, релігійно і історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг", - додав спікер Ради.

Нагадаємо, раніше в МВС України розкрили деталі підготовки закону про легалізацію зброї, заявивши про готовність до співпраці з міжнародними партнерами з цього питання. При цьому в міністерстві впевнені, що легалізація можлива після завершення бойових дій на Донбасі.

Навесні директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що лише кожен четвертий українець готовий до легалізації проституції. Оборот легких наркотиків теж сприймається в Україні негативно.