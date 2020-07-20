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Разумков про вибори в ОРДЛО: мають проходити згідно з єдиним законом

Київ, Понеділок 20 липня 2020 11:37
Разумков про вибори в ОРДЛО: мають проходити згідно з єдиним законом
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Разумков також заявив, що нардепи не готують окремий закон про статус Донбасу

Вибори на окупованих територіях України повинні проходити згідно з єдиним законом. На сьогодні в парламенті не готують законопроектів, які б регулювали вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) або в Криму.

Про це на підсумковій прес-конференції заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

За його словами, на розгляді парламенту немає законопроектів, які б регламентували такі вибори.

"Якщо ми говоримо з вами про вибори, то це моя особиста позиція, я думаю, що вибори по всій території суверенної держави повинні проходити згідно з єдиним законом", - зазначив Разумков.

Він також підкреслив, що на сьогодні немає законопроектів, які б обговорювалися або розроблялися окремо для закріплення особливого статусу окупованого Донбасу.

"Я думаю, що в цьому плані Верховна рада - найбільш відкритий орган і по відношенню до суспільства, і по відношенню до ЗМІ", - додав Разумков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що розглядається й варіант, за яким вибори цього року можуть відбутися не на всій території ОРДЛО, а в якихось окремих частинах нині окупованої території, але за умови виведення російських військ.

Також повідомлялося, що Рада восени може змінити закон про "особливий статус" Донбасу.

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