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Разумков про ймовірність всеукраїнського локдауну: теоретично це можливо

Автор: Андрій Василюк

В Україні теоретично можливе запровадження локдауну в межах всієї країни. Це може статися у випадку потрапляння більш як половини областей країни у "червону" зону карантину.

Про це голова ВР Дмитро Разумков заявив на брифінгу.

"Теоретично це можливо", - сказав Разумков, відповідаючи на питання щодо ймовірності запровадження всеукраїнського локдауну в разі потрапляння у "червону" зону карантину 13 областей України.

При цьому він заявив, що не бажає "прогнозувати майбутнє".

"Майбутнє можна спрогнозувати, але краще цього не робити", - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов попередив, що ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися щонайменше до середини квітня.

При цьому головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко 29 березня заявив, що поки виключає введення загальнонаціонального локдауну в Україні. За його словами, сьогодні українська медична система справляється з навантаженням.

Він пояснив, що зимовий локдаун вводився в Україні для того, щоб відсунути хвилю коронавірусу, яку прогнозували у лютому.

Зазначимо, до цього у Міністерстві охорони здоров'я наголошували, що загальнонаціональний локдаун запровадять, якщо понад 13 областей країни опиняться у "червоній" зоні карантину. На сьогодні таких областей 11. У регіонах, які опинилися у "червоній" зоні, діють найбільш жорсткі обмеження.

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