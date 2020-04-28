Разумков не впевнений, що підтримає призначення Саакашвілі в Кабмін

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що підтримає призначення Михайла Саакашвілі в уряд. Про це глава ВР розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Спікер зазначив, що в команді "Слуги народу" досить людей, які можуть бути корисні Кабінету міністрів.

"Я завжди говорив, що переймати досвід інших держав і залучати експертів у тих чи інших сферах - це дуже важливо. Але, все-таки, я думаю, що і в нашій команді достатня кількість колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету міністрів. Станом на сьогодні, я не впевнений, що я буду повністю поділяти і підтримувати обговорювані кадрові призначення в уряд", - заявив Разумков.

Голова Верховної ради також підкреслив, що в кадрових питаннях найбільш важливим аспектом залишається наявність голосів. Розстановка сил буде відома вже ближче до позачергового засідання парламенту.

"У фракції більшості думки розділилися. Уже ближче до засідання, якщо це питання буде винесено, ми побачимо розстановку сил. Хтось палко підтримує таку ініціативу, хтось виступає проти, хтось більш емоційно і політично, хтось підходить прагматично до цього питання, грунтуючись на базових цінностях. У тому числі, з якими ми йшли на вибори. Наприклад, таких, як більше нових осіб і відповідальність за прийняття рішень", - розповів Разумков.

Повний текст інтерв'ю буде опубліковано на РБК-Україна найближчим часом.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше заявив, що призначення Михайла Саакашвілі в Кабінет міністрів відсутнє у порядку денному позачергового засідання Верховної ради у четвер, 30 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що пропозиція запросити Михайла Саакашвілі в уряд виникла на одній з нарад з президентом Володимиром Зеленським.