Разумков скликає голів фракцій Ради на нараду

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

На нараді будуть голови фракцій або співголови

Голова Верховної ради Дмитро Разумков проведе нараду з головами фракцій щодо законопроектів порядку денного. За його словами, на нараді будуть голови фракцій або співголови.

Про це заявив Разумков у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Засідання орієнтовно відбудеться о 14:00.

"Це робоча нарада, пов’язана з деякими питаннями. В тому числі, організаційними, в тому числі питаннями законодавчих ініціатив. Для того, щоб було менше дискусій у залі Верховної ради. Якісь базові позиції варто обговорити напередодні. Нічого таємного там немає. Ряд законопроектів, які будуть розглядатись на цьому тижні, Питання пов’язані з боротьбою з коронавірусом, організаційні питанні так само", - сказав спікер парламенту.

Зокрема, обговорюватимуть питання дозволу для роботи ЗМІ у кулуарах Верховної ради.

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Автор: Анастасия Светлевская