Разумков роз’яснив процедуру розгляду законопроекту про банки

Особлива процедура розгляду законопроекту про банки буде запущена, якщо її підтримають 226 народних депутатів. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков.

Як зазначив Разумков, якщо буде підтримка 226 голосів, буде запущена так звана особлива процедура.

"Дві доби дається для депутатських фракцій, груп, позафракційних депутатів на визначення правок, які вони вважають найбільш важливими, для того, щоб вони надіслали їх до комітету. До двох діб надається комітету часу, щоб звести цю так звану особливу таблицю. Після цього це питання буде розглядатись в залі", - сказав Разумков.

За його словами, за спеціальною процедурою законопроект про банківську діяльність в Раді зможуть розглянути за один день.

"В таблицю включається 5 правок від кожної фракції та депутатської групи, одна правка від депутатів-позафракційних і всі правки, які були враховані комітетом. Мені важко сказати, скільки буде правок в кінцевому варіанті. Адже не володію остаточною інформацією, скільки було враховано. Я думаю, що там було близько 300-400 правок. Це теоретично можливо пройти за день", - заявив Разумков.

Нагадаємо, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Раді вистачить голосів розпочати спецпроцедуру для розгляду банківського законопроекту.

Додамо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що прийняття закону про банки може відбутися 5-6 травня.