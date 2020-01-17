Голова Верховної ради (ВР) Дмитро Разумков розповів щодо законів з пакету про народовладдя. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна".

За словами Разумкова, найближчим часом Рада буде отримувати перші закони з пакету про народовладдя.

"Це непростий напрямок роботи. За нього відповідає Стефанчук (представник президента у ВР Руслан Стефанчук, - ред). Створена велика група з фахівців у цьому питанні. Найближчим часом ми будемо отримувати перші закони з пакету про народовладдя. Це і закон про референдум - загальнонаціональний, місцеві референдуми", - сказав він.

Він додав і про народне вето, а саме, про так званий закон про "реколи" - відклики народних депутатів, і не лише народних депутатів.

"Тут треба підходити досить обережно, щоб зробити якісний закон, бо від нього буде багато що залежати", - заявив Разумков.

Нагадаємо, у Раді розповіли, коли закон про референдум з'явиться у парламенті. Законопроект про референдум буде внесений до парламенту на початку наступної сесії.

Як повідомляло РБК-Україна, Стефанчук розраховував, що законопроект про народовладдя буде внесений до сесійної зали в листопаді. Він відзначав, що в Раді зареєстровано близько 8 проектів, які стосуються народовладдя і референдуму.