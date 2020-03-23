Разумков проводить нараду щодо позачергового засідання Ради

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков проводить нараду щодо позачергового засідання парламенту. Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

За словами джерела, Разумков ініціював проведення наради з головами фракцій парламенту з приводу позачергового засідання. У той же час співрозмовник зазначив, що народні депутати вирішили не зустрічатися, а обговорити питання в режимі онлайн-конференції.

"Зараз триває нарада глави Ради Дмитра Разумкова і голів фракцій парламенту", - повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше Разумков заявляв про підготовку до проведення позачергового засідання найближчим часом. На сьогодні парламент чекає від Кабміну законопроекти, які будуть розглядатися на цьому засіданні.

До цього джерела РБК-Україна повідомляли, що 24 березня Рада може зібратися, щоб розглянути введення надзвичайної ситуації в Україні. Однак поки позачергове засідання не скликали. Крім того, джерела серед депутатів фракції "Слуги народу" підтверджують, що на порядку денному може бути і питання надзвичайного стану.



