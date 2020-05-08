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Раді рекомендують повернутися до звичайного режиму роботи з 18 травня

Новини » Політика     08.05.2020 - 13:22
Раді рекомендують повернутися до звичайного режиму роботи з 18 травня
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Профільний комітет підтримав відповідний проект постанови

Профільний комітет парламенту підтримав проект постанови, відповідно до якого з 18 травня Верховна рада повертається до звичайного режиму роботи. Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу" у своєму Telegram.

Підкреслюється, що повернутися до чергових засідань парламенту вкрай важливо.

"Відповідний проект постанови, який подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, підтримав сьогодні профільний комітет на своєму засіданні. Замінити позачергові засідання на чергові вкрай необхідно, адже окрім коронавірусних є ще безліч важливих для країни законопроектів, які напрацьовано в комітетах і чекають на розгляд", - вказано у повідомленні.

Арахамія підкреслив, що ВР функціонуватиме з дотриманням усіх заходів безпеки.

"Це буде збалансована робота Ради в нормальному стані. Проте з дотриманням усіх заходів безпеки, як ми це робимо й зараз", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, відповідний проект постанови внесли в парламент 5 травня.

Як писало РБК-Україна, Рада провела позачергове засідання 7 травня на вимогу 157 нардепів. У ході засідання нардепи схвалили законопроекти про соціальний захист медиків.

Додамо також, наступне засідання ВР заплановане на 13 травня.

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