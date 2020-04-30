Разумков відкрив позачергове засідання Ради

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту в четвер, 30 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

У залі зареєструвалися 342 нардепа.

До порядку денного включені 17 питань, при цьому в переліку відсутнє призначення Михайла Саакашвілі до складу Кабінету міністрів. Парламентарії розглянуть питання застосування спецпроцедури прийняття до законопроекту про банку, а також ряд питань:

проект постанови №3068 "Про Звернення Верховної ради України до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної республіки Крим та міста Севастополь і окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, політичних репресій проти громадян Україна і звільнення політичних в'язнів - громадян України"

законопроект №3329 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, безпосередньо зайнятих на роботах по ліквідації захворювання серед людей коронавірусної хвороби (COVID-19)"

законопроект № 2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"

проект постанови №3384 "Про Звіт Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування пожежі (вибухи) на складах боєприпасів у м Ічня (Чернігівська обл.), Калинівка (Вінницька обл.), Балаклея (Харківська обл.), Сватове (Луганська обл.), Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 рік"

законопроект №3132 "Про внесення змін до ЗУ "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету"

проект постанови №3400 "Про внесення змін до постанови "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України"

Нагадаємо, вчора глава парламенту підписав розпорядження про скликання позачергового засідання. Воно було скликане на вимогу 159 нардепів.

Як писало РБК-Україна, на сайті парламенту було оприлюднено порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної ради на четвер, 30 квітня.