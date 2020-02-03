Разумков пояснив ціль проведення наради фракцій з прем’єром

На нараді представників фракцій парламенту з представниками Кабінету міністрів будуть обговорені робочі питання. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, по завершенню наради з головами фракцій не буде окремих політичних заяв.

"Ні (не буде заяв, - ред.). Це робоча нарада. Висловили пропозицію провести таку зустріч. Ми це проговорили, що це не політика. Тут не має бути політики. Повинна бути конструктивна зустріч представників уряду з представниками парламенту та парламентських фракцій", - заявив спікер ВР.

Нагадаємо, раніше Разумков назвав учасників сьогоднішньої наради голів фракцій за участю Кабінету міністрів, яка скликається на 9 вечора. Він зазначив, що в засіданні керівників фракцій візьме участь глава уряду Олексій Гончарук та ще три міністри.

Як писало РБК-Україна раніше, глава парламенту анонсував, що збирає робочу нараду з головами фракцій парламенту за участю уряду. Він заявив, що на засіданні планується участь прем'єра, але потрібно підтвердження від самого глави Кабміну.