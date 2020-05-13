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Рада відхилила постанову щодо відзначення річниці завершення Другої світової війни

Новини » Політика     13.05.2020 - 14:45
Рада відхилила постанову щодо відзначення річниці завершення Другої світової війни
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За документ проголосували лише 200 нардепів

Парламент відхилив проект постанови №3431 "Про звернення Верховної ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 роках", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували лише 200 нардепів. Документом пропонувалося звернутися до іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей щодо вшанування героїв-воїнів та працівників тилу, які упродовж років Другої світової війни вибороли перемогу.

Постанова також містить заклик до світової спільноти щодо важливості посилення міжнародного співробітництва та солідарності у питанні припинення міжнародних збройних конфліктів у світі, відновлення міжнародного правопорядку, забезпечення мирного розвитку вільних та демократичних суспільств та до протидії будь-яким спробам реанімації тоталітарних ідеологій.

Підкреслимо, у проекті містився заклик "до протидії будь-яким намаганням привласнити спільну перемогу у Другій світовій війні, яку вибороли усі держави та народи - переможниці, особливо з метою цинічного виправдання своєї нинішньої агресивної політики та маскування ігнорування Російською Федерацією норм міжнародного права і порушення прав людини як всередині країни, так і на тимчасово окупованих територіях суверенних держав в Європі, зокрема України".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін переніс на 3 вересня дату закінчення Другої світової війни.

До цього нижня палата парламенту Польщі прийняла резолюцію, в якій звинувачує російську владу в "маніпулювання історією". Крім того, в документі йдеться, що СРСР і нацистська Німеччина несуть рівну відповідальність за розв'язання Другої світової війни.

Теги Новини України Вторая мировая войнаВерховна Рада
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