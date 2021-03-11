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Разумков про кадрові зміни в Кабміні: теоретично це можливо

Автор: Сергій Щербина

Голова Верховної ради Дмитро Разумков не виключає кадрових перестановок в Кабінеті міністрів. Разом з тим, на цей час таких ініціатив немає.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Теоретично це (кадрові зміни в Кабміні - ред.) можливо. Наскільки я пам'ятаю, поки подань від прем'єр-міністра не було", - пояснив він.

За його словами, кожен конкретний випадок розглядається в стінах парламенту. Зокрема, він згадав про голосування за призначення віце-прем'єром, главою Міненерго Юрія Вітренка, кандидатуру якого парламент двічі не підтримав. Разумков також додав, що наразі пропозицій винести на голосування питання призначення Вітренко в третє не надходило.

"Поки коаліція, наскільки мені відомо, прем'єр-міністру таку пропозицію не вносила. А якщо коаліція не вносить, то і прем'єр поки не вносить, а далі подивимося", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив можливість призначення міністрів освіти та енергетики.

Також РБК-Україна в матеріалі "Кандидати на вихід. Чи Готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів" писало, що у Раді найбільше претензій до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанова, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашко, інфраструктури Владислава Криклія та соцполітики Марини Лазебної.

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