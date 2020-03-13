Разумков не виключив зміни до держбюджету через коронавірус

Глава парламенту Дмитро Разумков розповів, які законопроекти Верховна рада може розглянути у зв’язку з ситуацією з коронавірусом. Про це він заявив у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Також Разумков анонсував можливі зміни до трудового законодавства.

"Щодо законодавчих ініціатив: це і зміни до бюджету, це і можливі зміни до трудового законодавства. Це пов’язано із режимом карантину. Можливо, і деякі інші. Зараз трошки зарано говорити про це", - зазначив глава парламенту.

Нагадаємо, раніше Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи щодо попередження виникнення гострої респіраторної хвороби". Зокрема, до 3 квітня буде обмежений допуск до адміністративних будівель, споруд і службових приміщень ВР усіх осіб, крім народних депутатів, працівників Апарату ВР, помічників-консультантів нардепів України, які працюють за строковим договором на постійній основі.

Як писало РБК-Україна, з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участю понад 200 осіб (у Києві - понад 60).

Додамо, Міністерство охорони здоров'я подасть в Раду законопроект про пріоритетне розмитнення товарів для протидії коронавірусу.