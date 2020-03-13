ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Разумков не виключив зміни до держбюджету через коронавірус

Новини » Політика     13.03.2020 - 12:23
Разумков не виключив зміни до держбюджету через коронавірус
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК- Україна)

Також глава ВР анонсував можливі зміни до трудового законодавства

Глава парламенту Дмитро Разумков розповів, які законопроекти Верховна рада може розглянути у зв’язку з ситуацією з коронавірусом. Про це він заявив у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Також Разумков анонсував можливі зміни до трудового законодавства.

"Щодо законодавчих ініціатив: це і зміни до бюджету, це і можливі зміни до трудового законодавства. Це пов’язано із режимом карантину. Можливо, і деякі інші. Зараз трошки зарано говорити про це", - зазначив глава парламенту.

Нагадаємо, раніше Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи щодо попередження виникнення гострої респіраторної хвороби". Зокрема, до 3 квітня буде обмежений допуск до адміністративних будівель, споруд і службових приміщень ВР усіх осіб, крім народних депутатів, працівників Апарату ВР, помічників-консультантів нардепів України, які працюють за строковим договором на постійній основі.

Як писало РБК-Україна, з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участю понад 200 осіб (у Києві - понад 60).

Додамо, Міністерство охорони здоров'я подасть в Раду законопроект про пріоритетне розмитнення товарів для протидії коронавірусу.

У Раді закликають терміново прийняти рішення для боротьби з розповсюдженням коронавірусу Разумков анонсував проведення позачергового засідання Ради
Новини України Верховна РадаДмитро РазумковДержбюджетКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся