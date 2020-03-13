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Разумков не исключил изменения в госбюджет из-за короновируса

Новости » Политика     13.03.2020 - 12:22
Разумков не исключил изменения в госбюджет из-за короновируса
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также глава ВР анонсировал возможные изменения в трудовое законодательство

Глава парламента Дмитрий Разумков рассказал, какие законопроекты Верховная рада может рассмотреть в связи с ситуацией с короновирусом. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Также Разумков анонсировал возможные изменения в трудовое законодательство.

"О законодательных инициативах: это и изменения в бюджет, это и возможные изменения в трудовое законодательство. Это связано с режимом карантина. Возможно, и некоторые другие. Сейчас немножко рано говорить об этом", - отметил глава парламента.

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Новости Украины Верховная РадаДмитрий РазумковГосбюджетКоронавирус
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