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У зруйнованому окупантами Чернігові демонтували пам'ятник Пушкіну

Фото: у Чернігові знесли пам'ятник Пушкіну (suspilne.media)
Автор: Олександр Білоус

У Чернігові сьогодні демонтували пам’ятник російському поету та царському чиновнику Олександру Пушкіну. Бюст передали до історичного музею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Знесенням бюсту під наглядом поліції займалися бійці тероборони 119 бригади. Саме вони знесли пам’ятник Зої Космодем’янській біля школи №10 у Чернігові.

Нагадаємо, Чернігів з перших днів повномасштабного вторгнення стримував натиск ворога, не дозволивши йому прорватися на Київ. Аби помститися, російська армія без розбору знищувала стародавнє місто снарядами, ракетами і авіабомбами.

Пам’ятник Пушкіну на чернігівському Валу встановили в 1900 році за гроші заможних містян. Ініціатором спорудження був губернатор Євген Андрієвський. Як прокоментував "Суспільному" чернігівський історик Сергій Леп’явко, у другій половині ХІХ сторіччя в Російській імперії існував культ Пушкіна, і, само собою, він досягнув і Чернігова. І тому невипадково у 1900 році спорудили пам’ятник йому.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Чернігів