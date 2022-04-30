У зруйнованому окупантами Чернігові демонтували пам'ятник Пушкіну

Знесенням бюсту під наглядом поліції займалися бійці тероборони 119 бригади. Саме вони знесли пам’ятник Зої Космодем’янській біля школи №10 у Чернігові.

Нагадаємо, Чернігів з перших днів повномасштабного вторгнення стримував натиск ворога, не дозволивши йому прорватися на Київ. Аби помститися, російська армія без розбору знищувала стародавнє місто снарядами, ракетами і авіабомбами.

Пам’ятник Пушкіну на чернігівському Валу встановили в 1900 році за гроші заможних містян. Ініціатором спорудження був губернатор Євген Андрієвський. Як прокоментував "Суспільному" чернігівський історик Сергій Леп’явко, у другій половині ХІХ сторіччя в Російській імперії існував культ Пушкіна, і, само собою, він досягнув і Чернігова. І тому невипадково у 1900 році спорудили пам’ятник йому.