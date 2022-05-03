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Зруйнована школа, 12 будинків та загиблі: селище під Запоріжжям зазнало артобстрілу

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Залізничне , Вівторок 03 травня 2022 12:26
Зруйнована школа, 12 будинків та загиблі: селище під Запоріжжям зазнало артобстрілу Фото: селище під Запоріжжям зазнало артобстрілу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 травня російські окупанти обстріляли селище Залізничне (Запорізька область). Внаслідок чого зруйнована школа, пошкоджені 12 будинків та двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"Окупанти здійснили артобстріл селища Залізничне Гуляйпільського району. Російські загарбники розтрощили місцевий шкільний заклад. Ракетним обстрілом пошкоджено будівлю приміщення, дах та вікна. Окрім того, також пошкоджень зазнали 12 будинків. Внаслідок обстрілів від отриманих осколкових поранень загинуло двоє людей", - повідомив речник ОВА Іван Ареф'єв.

Наразі за даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ "Порушення законів та звичаїв війни".

Фото: селище під Запоріжжям зазнало артобстрілу (t.me/zoda_gov_ua)

Нагадаємо, в Запорізькій області частина населених пунктів опинилась на лінії фронту. Це, зокрема стосується Оріхова та Гуляйполя, де ситуація наближається до гуманітарної катастрофи.

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