Дозволи на перетин лінії розмежування на Донбасі стали безстроковими

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомили, що терміни дії дозволів для перетину лінії розмежування на Донбасі були змінені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства в Facebook.

У міністерстві з посиланням на Службу безпеки України, заяви, які були подані в період з 28 березня 2019 року, стають безстроковими. Аналогічно будуть діяти заяви, переподанные з 28 березня 2019 року.

При цьому заяви, подані і оброблені до 28 березня 2019 року, будуть діяти один рік. Після завершення їх дії заяву можна буде переподати і отримати безстрокову перепустку.

Як відомо, для продовження терміну дії раніше отриманих дозволів необхідно авторизуватися в онлайн-реєстрі дозволів на перетин, знайти в розділі "Історія поданих заяв" відповідну заяву та натиснути "Переподати". Після цього потрібно переподати заяву, скорегувавши при необхідності особисті дані.

Зазначимо, що переподати заяву може тільки той, хто її зареєстрував, а кнопка "Переподати" активізується за 2 місяці до кінця строку дії дозволу. Заяви, які не були переподані до завершення строку дії, будуть видалені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що "ЛНР" заблокує відкриття пункту пропуску на Донбасі. Лідер проросійських терористів "ЛНВ" Леонід Пасічник зазначив, що пропуск через КПВВ "Золоте" почнеться тільки після прийняття узгодженого з "ЛНВ" рішення в Мінську.