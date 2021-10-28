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Розробнику фейкової "Дії" запропонували стажування в Мінцифрі

Автор: Сергей Новиков

Затриманому розробнику фейкової "Дії" запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації. Але це не звільнить його від кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови МВС Єгенія Єніна.

За його словами, кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який створив фейкову "Дію".

"Також швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Молодій людині запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві", - зазначив Єнін.

Він уточнив, що хлопцю все одно доведеться нести відповідальність за підробку документів.

Оновлено.

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, контролюватиме роботу хакера в Мінцифрі спеціально призначений куратор.

"Одним з його перших завдань буде розробити дизайн для соціальних реклам - на підтримку вакцинації і проти вживання алкоголю неповнолітніми", - зазначив міністр на сторінці у Facebook.

Водночас Федоров наголосив, що така практика більше не повторюватиметься.

"Одне прошу: не намагайтеся більше нічого підробляти. Цей спосіб "працевлаштування" в Мінцифру більше не працює", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Запоріжжя розробив фейкову "Дію" для продажу підроблених паспортів та сертифікатів про COVID-вакцинацію.

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