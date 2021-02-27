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Розробник Pfizer представив довгостроковий план з боротьби з COVID

Новость на русском → Берлін, Субота 27 лютого 2021 23:05
Розробник Pfizer представив довгостроковий план з боротьби з COVID Фото: вакцина від коронавірусу Pfizer (flickr by Marco Verch)
Автор: Артур Родивилов

Розробник вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer Угур Шахін закликав забезпечити довгострокові виробничі потужності для забезпечення населення щепленнями від COVID-19. Україна домовляється про постачання 10 млн доз цієї вакцини.

Про це повідомляє Bild.

За його словами, в найближчі роки слід приділяти увагу двом важливим напрямам боротьби з пандемією.

"По-перше, необхідно безперервне виробництво вакцини, щоб була достатня її кількість для повторних щеплень і для забезпечення їй інших країн. По-друге, ми маємо бути в змозі виробляти швидко адаптовану вакцину у випадку виникнення супермутацій", - вказав глава компанії BioNTech.

Він також розповів про можливості змін схем введення препарату.

"Якщо з'являться критичні види, простий стратегією може бути введення третьої дози поточної вакцини. Така вакцинація може викликати сильний імунний захист", - сказав Шахін.

Як відомо, 23 лютого в Україну прибула першу партія вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував постачання в Україну 10 млн доз вакцини Novavax.

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