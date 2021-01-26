Розробник "Новачка" хоче випустити ліки від коронавірусу

Один з розробників бойового отруйної речовини "Новачок" Леонід Рінк планує найближчим часом випустити противірусні ліки "Іммофон". Воно розраховане на боротьбу з COVID-19 і рядом інших вірусних захворювань.

Про це повідомляють "РИА Новости".

За словами Ринку, ліки засноване на препараті "Діуціфон". Крім лікування коронавірусу, новий препарат призначений для боротьби з червоною вовчанкою, склеродермією, ревматоїдний артрит, псоріаз, алергією, лейкозами і захворюваннями легень.

"Вона працює проти вірусних захворювань, чудово відновлює клітини після роботи своєї імунної системи, тобто ліквідує цитокіновий шторм (процес знищення організму імунітетом - ред.), який, на думку багатьох фахівців, є однією з причин смертності від COVID-19", - заявив Рінк.

Учений заявив, що на сьогодні вже проведено тестування препарату на близько 700 літніх пацієнтах-добровольцях.

"Не було жодної важкої стадії і жодної смерті після зараження", - зазначив Рінк.

Нагадаємо, раніше в Національній академії наук України заявили, що поки що в світі немає жодного ліки від коронавірусу.

Також повідомлялося, що Німеччина першою в Європейському союзі почне використовувати препарат для лікування COVID на основі антитіл.