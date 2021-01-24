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Перша в ЄС: Німеччина боротиметься з COVID ліками на основі антитіл

Берлін, Неділя 24 січня 2021 15:00
Перша в ЄС: Німеччина боротиметься з COVID ліками на основі антитіл
Фото: Йенс Шпан (flickr.com/boellstiftung)
Автор: РБК-Україна

Німеччина першою в Європейському союзі почне використовувати препарат для лікування коронавірусу на основі моноклональних антитіл. Раніше таке ліки застосовували при лікуванні заразилася коронавірусом 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

За його словами, німецький уряд вже закупило 200 тисяч доз препарату. На це влада виділила 400 млн євро.

Міністр зазначив, що препарат почнуть використовувати у Німеччині вже з наступного тижня. Першим ділом препарат надійде в університетські клініки.

"Введення цих антитіл на ранній стадії може допомогти запобігти тяжкий перебіг хвороби у пацієнтів з високим рівнем ризику", - зазначив Шпан.

За його словами, моноклональні антитіла діють "як пасивна вакцинація".

Глава німецького МОЗу не назвав виробника препарату, проте, як відзначає видання, йдеться про засіб, що раніше застосовувалося при лікуванні Трампа.

Зазначимо, Дональду Трампу під час лікування від COVID давали серед іншого препарат компанії Regeneron, який являє собою експериментальний коктейль з моноклональних антитіл.

Раніше повідомлялося, що Німеччина розраховує отримати 3 млн доз вакцини від COVID виробництва AstraZeneca.

Крім того, нещодавно у Німеччині виявили "бразильський" штам коронавірусу. Інфікований повернувся з Бразилії у Франкфурт-на-Майні. Мутацію виявили за допомогою ПЛР-тесту.

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