Вместе с волонтерами БФ "Надежда" усиливаем защитников станциями РЭБ, - Омельяненко

"Мы понимаем, насколько сейчас непростая ситуация на поле боя. Она требует систематической поддержки наших защитников, в том числе и на Донецком направлении. Вместе с волонтерами Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" мы передали военнослужащим очередную партию мощных автомобильных РЭБов с иммерсионной системой охлаждения, окопные РЭБы, а также - зарядные станции и генераторы. Переданные системы уже выполняют свою главную цель - помогают уберечь жизни наших защитников. А мы - продолжаем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы помогать нашим силам обороны как можно больше", - отметил Алексей Омельяненко.

Волонтеры отмечают, что вместе с силами обороны в помощи нуждаются также прифронтовые учреждения здравоохранения и мирные жители, которые живут вплотную к линии боевых действий.

"Один современный и действенный РЭБ стоит около 500 000 гривен. Таких РЭБов должно быть хотя бы 2 на одну бригаду. Ведь самое ценное, что есть в мире - жизнь человека. Мы с командой ездим на фронт с помощью минимум дважды в неделю. С начала полномасштабного вторжения осуществлено уже более 200 гуманитарных миссий, в рамках которых мы помогаем также и медицинским учреждениям, и гражданским, проживающим в горячих точках. Поэтому я очень благодарен своим партнерам, в частности, Алексею Омельяненко за патриотическую позицию и системную поддержку работы Фонда ради помощи людям. Общаясь с воинами я понимаю, что Украина точно одержит победу. Сила духа наших ребят, нашего народа способна на то, к чему враг никогда не будет готов", - отметил Валерий Дубиль, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда".