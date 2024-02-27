Вместе с индексацией в Украине повысят минимальную пенсию

С 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий будет проведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
"В связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2093 гривен до 2361 гривен увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, перерасчет пенсий будет проведен без дополнительных обращений пенсионеров.
Напомним, закон о государственном бюджете Украины на 2024 год предусматривает повышение размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) с 2093 до 2361 гривен.
В то же время, пунктом заключительных положений закона о бюджете установлено, что перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года, проводится с 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий.
Правительство решило провести индексацию пенсий с 1 марта 2024 года.
На 8% будут индексированы пенсии для:
Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тысячи пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
Размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен уровнем 1500 гривен для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. Минимальный размер установлен на уровне 100 гривен.