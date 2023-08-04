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Вместе с адвокатом требовал деньги за закрытие дела. В Одессе судье объявили подозрение

Фото: в Одессе судьи объявили подозрение в получении взятки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Прокуроры объявили о подозрении в завладении частью неправомерной выгоды обманом судьи Приморского районного суда города Одесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.

Было установлено, что он в сговоре с адвокатом подсудимого хотели выманить у него 2000 долларов. По версии следствия адвокат потребовал указанные средства у военнослужащего за якобы содействие в принятии судьей Приморского районного суда Одессы положительного решения по делу.

Затем выяснилось, что адвокат должен был подстречь военнослужащего к предоставлению неправомерной выгоды за принятие положительного решения по административному делу другому судье этого же суда. Адвокат должен был получить деньги и передать их часть указанному судье-сообщнику. Кроме того, адвокат сообщил судье о возможности завладения частью полученных от лица средств, предоставленных для передачи судьи.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Кропивницком между тем горожан приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации.

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