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Зневіра окупантів зростає. Російські військові перед Черніговом зливають власне пальне

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Субота 26 лютого 2022 19:58
Зневіра окупантів зростає. Російські військові перед Черніговом зливають власне пальне Фото: російські військові перед Черніговом зливають власне пальне (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Чернігівській області російські окупанти на під'їздах до міста самостійно зливають пальне. Їх зневіра зростає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗУ

"На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на підїздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України. Зневіра окупантів зростає погодинно!", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Чернігівській області українські захисники захопили кілька танків російських окупантів.

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