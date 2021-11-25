Викрито канал торгівлі людьми: українських моряків змушували переправляти мігрантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з іншими правоохоронцями викрили злочинну діяльність. Вони встановили, що зловмисник, уродженець Херсонської області, вербував українських моряків, які мали проблеми з дозвільними документами і перебували у скрутному становищі. Фігурант злочинної схеми разом із спільниками у країнах ЄС обіцяв вирішити "питання" щодо працевлаштування їх на високооплачувану роботу на судах далекого плавання за кордоном.

Фото: затримали злочинця, який займався торгівлею людьми (mvs.gov.ua)

"Зрештою місцем роботи цих моряків ставали яхти, які займалися "туристичними турами" для нелегальних мігрантів із Західної Азії до Греції та Італії. Крім того, жертвами протиправної діяльності були не лише моряки, а й інші громадяни, які не мали жодних навичок у судноплавстві". ", - йдеться у повідомленні.

За кожного завербованого українця злочинець отримував по 2 тисячі доларів.

Встановлено, що замість зарплат багато моряків було засуджено на великий термін у країнах Європи, а чимало нелегальних мігрантів гинули у Середземному морі.

Наразі фігуранта злочинної схеми затримано і йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 "Торгівля людьми" Кримінального кодексу України.