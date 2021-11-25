Разоблачен канал торговли людьми: украинских моряков заставляли переправлять мигрантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с другими стражами порядка разоблачили преступную деятельность. Они установили, что злоумышленник, уроженец Херсонской области, вербовал украинских моряков, у которых были проблемы с разрешительными документами и которые находились в затруднительном положении. Фигурант преступной схемы вместе с сообщниками в странах ЕС обещал решить "вопрос" по трудустройству их на высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей.

Фото: задержали преступника, который занимался торговлей людьми (mvs.gov.ua)

"В конце концов местом работы этих моряков становились яхты, которые занимались "туристическими турами" для нелегальных мигрантов из Западной Азии в Грецию и Италию. Кроме того, жертвами противоправной деятельности были не только моряки, но и другие граждане, не имевшие никаких навыков в судоходстве", - говорится в сообщении.

За каждого завербованного украинца преступник получал по 2 тысячи долларов.

Установлено, что вместо зарплат многие моряки были осуждены на большой срок в странах Европы, а немало нелегальных мигрантов погибало в Средиземном море.

В настоящее время фигурант преступной схемы задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 "Торговля людьми" Уголовного кодекса Украины.