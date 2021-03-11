"Різниця у 10 разів": Кличко озвучив, скільки податків йде у бюджет та залишається у Києві

У 2020 році до бюджету Києва зарахували у 10 разів менше податків, ніж забрали до державного бюджету - 49 млрд гривень і 562 млрд гривень відповідно.

"За 2020 рік 562 млрд гривень зібраних на території Києва податків спрямували до держбюджету. При цьому місту залишили тільки 49 млрд. Шляхом трансфертів з держбюджету столиця отримала 8,5 млрд. Тому розмови що, мовляв, Київ дотують, дають багато коштів - не відповідають дійсності. Давайте відверто говорити, що Київ формує більшу частину держбюджету. Але нам потрібні справедливі умови формування бюджету столиці", - наголосив Віталій Кличко

Він пообіцяв продовжити переговори з владою, щоб добитись перегляду умов зарахування ПДФО.

"Багато питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності міста, ми не можемо реалізувати через недостатність фінансового ресурсу. Тому це звернення вкрай важливе. І я неодноразово підіймав питання щодо ПДФО на зустрічах і з Президентом, з Прем'єром та Головою Верховної Ради. Якщо нас не будуть чути, я переконаний, потрібно буде переходити до більш активних дій у відстоюванні інтересів та розвитку столиці", - запевнив Кличко.

Звернення очільник столиці пропонує направити до президента України, Верховної ради, депутатських фракцій та груп у парламенті, Уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Воно передбачає внесення до Конституційного суду України Конституційного подання про визнання таким, що не відповідає Конституції України пункту 1-1 частини 1 ст. 64 Бюджетного кодексу України.