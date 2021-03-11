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"Різниця у 10 разів": Кличко озвучив, скільки податків йде у бюджет та залишається у Києві

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 15:52
"Різниця у 10 разів": Кличко озвучив, скільки податків йде у бюджет та залишається у Києві Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У 2020 році до бюджету Києва зарахували у 10 разів менше податків, ніж забрали до державного бюджету - 49 млрд гривень і 562 млрд гривень відповідно.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на засіданні Київради.

"За 2020 рік 562 млрд гривень зібраних на території Києва податків спрямували до держбюджету. При цьому місту залишили тільки 49 млрд. Шляхом трансфертів з держбюджету столиця отримала 8,5 млрд. Тому розмови що, мовляв, Київ дотують, дають багато коштів - не відповідають дійсності. Давайте відверто говорити, що Київ формує більшу частину держбюджету. Але нам потрібні справедливі умови формування бюджету столиці", - наголосив Віталій Кличко

Він пообіцяв продовжити переговори з владою, щоб добитись перегляду умов зарахування ПДФО.

"Багато питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності міста, ми не можемо реалізувати через недостатність фінансового ресурсу. Тому це звернення вкрай важливе. І я неодноразово підіймав питання щодо ПДФО на зустрічах і з Президентом, з Прем'єром та Головою Верховної Ради. Якщо нас не будуть чути, я переконаний, потрібно буде переходити до більш активних дій у відстоюванні інтересів та розвитку столиці", - запевнив Кличко.

Звернення очільник столиці пропонує направити до президента України, Верховної ради, депутатських фракцій та груп у парламенті, Уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Воно передбачає внесення до Конституційного суду України Конституційного подання про визнання таким, що не відповідає Конституції України пункту 1-1 частини 1 ст. 64 Бюджетного кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кличко ініціював звернення Київської міської ради щодо внесення на розгляд КСУ подання про визнання неконституційною норми Бюджетного кодексу про зарахування до бюджету столиці всього 40% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), тоді як до бюджетів інших українських міст зараховують 60% відповідного податку.

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