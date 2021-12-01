Розлив нафти біля Криму: відкрито кримінальну справу, адвокати ініціюють арешт активів КТК

Українські адвокати та екологічні організації мають намір притягнути до відповідальності Росію та структури, які від її імені володіють Каспійським трубопровідним консорціумом (КТК), за збитки, заподіяні навколишньому середовищу внаслідок розливу нафти в Чорному морі 7 серпня 2021 року. Зокрема, у рамках порушеного кримінального провадження вони збираються ініціювати арешт активів КТК.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву адвокатів під час прес-конференції.

Загальний розмір збитків України та її громадян ініціатори процесу оцінили у 1 млрд грн. Вони також звернулися до міжнародної спільноти з вимогою розібратися з наслідками екологічної катастрофи, спричиненої діями КТК у регіоні.

Акціонерами КТК є, серед інших, Російська Федерація (в управлінні "Транснафти" 24%, на балансі 7%), Казахстан (Казмунайгаз - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%), а також Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%.

Згодом з'ясувалося, що пляма займає не менше 80 кв. кілометрів і витяглася углиб моря на 19 км. Розслідування встановили, що різниця між обсягом нафти, що вилився з терміналу, і обсягом, що потрапив у танкер, склала 384 тонн. Росія оцінила збитки в 4,5 млрд рублів (близько 60 млн доларів), проте КТК не погодився з цією оцінкою і відмовився відшкодовувати шкоду до рішення суду.

Громадські організації отримали низку звернень від мешканців Криму, стурбованих ситуацією, та вирішили проводити самостійний моніторинг наслідків екологічної катастрофи.

Активіст ГО "Юристи за екологію" Дмитро Зеленюк зазначив, що організації звернулися до президента, прем'єр-міністра, Мінекології, а також до МЗС із проханням допомогти у висвітленні ситуації на міжнародному рівні. Також активісти вирішили звернутися до юристів та ініціювати відповідні розслідування щодо Росії та КТК.

"Прокуратура АР Крим отримала нашу заяву про [злочини відповідно до норм Кримінального кодексу] порушення правил екологічної безпеки та забруднення моря, а також про екоцид", - наголосив адвокат і керуючий партнер АТ Barristers Олексій Шевчук. За його словами, порушене кримінальне провадження під процесуальним керівництвом прокуратури АРК розслідуватиме Національна поліція.

Відповідні статті УКУ - ст. 236 (порушення правил екологічної безпеки), ч. 1 ст. 243 (забруднення моря) та ст. 441 (екоцид) передбачають термін покарання від 3 до 15 років.

"У рамках кримінального провадження в Україні ми вимагатимемо провести екологічний аудит КТК, проводитимемо експертизу щодо визначення розміру збитків і намагатимемося через міжнародне співробітництво витребувати у КТК документи та матеріали щодо забруднення. Ми говоритимемо про відшкодування збитків та потенційний арешт тих активів, які нам вдасться знайти на території України та за її межами, щоб забезпечити можливу компенсацію у кримінальному провадженні потерпілій стороні. Також буде ініційовано цивільний позов про відшкодування збитків. Ми усвідомлюємо, що потерпілою стороною в даному випадку будуть громадяни, представлені громадськими організаціями та державою Україна", - заявив Шевчук.

Варто зазначити, що "Роснефть", як і компанія "Лукойл", а також деякі дочірні структури "Газпрому" знаходяться під санкціями в Україні. Блокування активів, обмеження торгових операцій та запобігання витоку капіталу з України є основними елементами цих санкцій.

Партнер ЮК "еПраво" Владислав Власюк підкреслив, що крім екологічних збитків навколишньому середовищу завдано ще й шкоди законним правам жителів Криму, зокрема йдеться про право на безпечне природне середовище.

"В результаті дій "Роснафти" та інших йдеться про порушення прав людини. Ми вже підготували та подали юридичну претензію до компанії КТК на користь потерпілих громадян України, про відшкодування збитків на суму 1 млрд грн. Якщо ця претензія не буде розглянута позитивно, ми звертатимемося з цивільним позовом про відшкодування завданих збитків", - наголосив Власюк.