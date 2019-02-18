За розгром електрички у Києві чоловіка засудили до 2 років умовно

Засуджений сприяв викриттю 2 своїх спільників

Подольский районный суд Киева приговорил 27-летнего мужчину, который участвовал в разгроме столичной электрички в июле 2018 года, к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года по ч. 2 ст. 296 УК Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Указано, что этим приговором суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и подозреваемым.

"Согласно соглашению мужчина, действиями которого были причинены телесные повреждения пассажирам электрички, безоговорочно признал свою вину в хулиганских действиях, искренне раскаялся и активно способствовал изобличению соучастников. Благодаря этому было установлено еще 2 участников указанных событий, и 10 января 2019 года им было сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что подозреваемый согласился возместить ущерб, нанесенный его действиями.

Сообщается, что в настоящее время в уголовном производстве установлено участие и объявлено о подозрении 5 лицам.

Следствие продолжается. Другие участники преступления устанавливаются.

Напомним, в ноябре прошлого года разоблачили вандалов, которые силой остановили электричку между станциями Сырец и Вышгородская, разрисовали вагоны и забросали людей камнями.

Как писало РБК-Украина, трем нападавшим, которые остановили и повредили городскую электричку в июле 2018 года, объявлено о подозрении.

Так, 30 июля, неизвестные напали на киевскую городскую электричку. Нападавшие начали разрисовывать поезд и забрызгивать баллоном "Терен" в вагоны. Отмечалось, что началась паника, люди начали задыхаться и бегать по вагонам.