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Розгін студентів на Майдані: суд схвалив спецрозслідування щодо колишнього заступника секретаря РНБО

Фото: колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Печерський районний суд Києва дозволив провести спеціальне розслідування щодо колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Його підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Facebook.

Слідство встановило, що 30 листопада 2013 року екс-заступник секретаря РНБО організував і контролював насильницький розгін учасників мирної акції протесту працівниками спецпідрозділу міліції "Беркут".

"До громадян застосовувалося фізичне насильство і спеціальні засоби, в результаті чого заподіяні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 55 особам, вчинені насильницькі дії, які заподіяли фізичний біль ще більше ніж 30 постраждалим", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час організованого розгону були затримані 35 учасників мітингу, до яких застосовувалися заходи фізичного впливу.

"Надалі вони доставлені в органи внутрішніх справ для притягнення до адміністративної відповідальності за сфальсифікованими документами про нібито вчинення ними порушення громадського порядку і опір працівникам міліції", - йдеться в повідомленні.

За даними Державного бюро розслідувань, йдеться про Володимира Сівковича. Відомство називає його натхненником і організатором силового розгону студентів з Майдану Незалежності в Києві.

Нагадаємо, раніше в прокуратурі заявляли, що рішення про силовий розгін студентів в ніч з 29 на 30 листопада приймав колишній президент України Віктор Янукович.

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