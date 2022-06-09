Розгін студентів на Майдані: суд схвалив спецрозслідування щодо колишнього заступника секретаря РНБО

Слідство встановило, що 30 листопада 2013 року екс-заступник секретаря РНБО організував і контролював насильницький розгін учасників мирної акції протесту працівниками спецпідрозділу міліції "Беркут".

"До громадян застосовувалося фізичне насильство і спеціальні засоби, в результаті чого заподіяні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 55 особам, вчинені насильницькі дії, які заподіяли фізичний біль ще більше ніж 30 постраждалим", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час організованого розгону були затримані 35 учасників мітингу, до яких застосовувалися заходи фізичного впливу.

"Надалі вони доставлені в органи внутрішніх справ для притягнення до адміністративної відповідальності за сфальсифікованими документами про нібито вчинення ними порушення громадського порядку і опір працівникам міліції", - йдеться в повідомленні.

За даними Державного бюро розслідувань, йдеться про Володимира Сівковича. Відомство називає його натхненником і організатором силового розгону студентів з Майдану Незалежності в Києві.