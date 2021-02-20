RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Розгін протестуючих в М'янмі: загинули дві людини і шестеро постраждали

Автор: Андрій Козловський

У М'янмі під час розгону акції протесту проти мьянманскіх військових щонайменше загинули дві людини. Ще шестеро отримали травми.

Про це повідомляє інформаційний портал Myanmar Now.

Як повідомляється, розгін мирної акції протесту відбувався у другому за величиною місті М'янми Мандалай. Поліція і військові застосували бойові та гумові набої. Крім того, затримано 10 демонстрантів. Проти протестувальників також застосовувалися водомети.

Нагадаємо, протести в М'янмі почалися після військового перевороту. Військові захопили владу в країні після поразки на виборах. Вони заарештували президента і ще ряд членів керівництва М'янми.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 лютого на протестах в М'янмі відбулося перше кровопролиття. Силовики відкрили вогонь зі зброї, щоб розігнати протестувальників.

Також повідомлялося, що померла 19-річна дівчина М'я Тве Тве Хаинг, яку силовики поранили під час розгону акції протесту. Дівчина отримала поранення в голову, імовірно, вогнепальне.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протест
Читайте також
Перша жертва. У М'янмі померла поранена на протестах дівчина
Прогноз погоди