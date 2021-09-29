Після поділу ПриватБанку на "хороший" та "поганий" банки його можна продавати, - Гелетій

Питання судових процесів з колишніми акціонерами ПриватБанку також може бути проблемою для інвесторів, погоджується він. Але саме тому треба провести розділення банку.

"Національний банк незмінно дотримується позиції про притягнення до відповідальності всіх винних осіб і компенсацію збитків державі (з боку колишніх акціонерів, – ред.). Ми здійснюємо узгоджені з ПриватБанком кроки у цьому напрямі. Безумовно, ми діємо виключно у межах нашого мандату та залучені до справ, в яких НБУ є однією зі сторін", – сказав Гелетій.

Він зазначив, що упродовж останніх років банк демонструє динамічну прибуткову діяльність, сплачуються дивіденди. І зараз задача держави, зокрема й НБУ – відстоювати інтереси у судових позовах.

"Є низка позовів у різних юрисдикціях, де приймає участь і НБУ. Перш за все, це стосується оскарження рішень щодо націоналізації, визначення осіб, пов'язаних з банком, а також по процедурі bail-in", – пояснив заступник голови НБУ.