В розбірках в Броварах приймало участь близько 100 осіб. Наразі з них затримано 20 осіб.

Про це РБК-Україна повідомила речник Нацполіції Київської області Віталіна Грохольська.

Вона розповіла, що спецоперація триває щодо розшуку автомобілів.

"Зараз все встановлюється, з'ясовується походження зброї. Так як є інформація, вона відповідає дійсності, що близько сотні осіб приймали участь, частина з них затримані", - сказала Грохольська.

Також за інформацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, яку він надав в офіс президента, зараз затримали 20 осіб причетних до перестрілки.

"На даний час затримано 20 осіб, троє перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості", - повідомив Аваков.

Поліція відкрила три справи. Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні в Броварах сталась масова перестрілка, в результаті якої постраждали троє людей.

В результаті у Київській області введено план-перехоплення, учасники стрілянини втекли на 5 автомобілях.