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Розблокування портів для експорту металу та руди знизить валютний курс в Україні, - УСПП

Фото: hозблокування портів для експорту металу та руди знизить валютний курс в Україні (gmk center)
Автор: Ілона Свиридова

Розширення "зернового коридору" для експорту продукції ГМК дасть Україні потужне джерело надходження валюти, яке допоможе стабілізувати курс гривні та тримати його у контрольованому коридорі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український союз промисловців та підприємців (УСПП).

"Якщо не втрутитися в ситуацію, втрата робочих місць та експортних надходжень у нинішній ситуації війни ляже неймовірним додатковим тягарем на бюджет, що й так щомісяця має дефіцит у $5 млрд. Уряду необхідно обговорити разом з представниками галузі та експертами, як наростити обсяги видобутку залізної руди, виплавки сталі та їхнього експорту", - вважають в УСПП.

В союзі також уточнили, що цілеспрямована робота влади за участю міжнародних структур із розблокування морських портів для експорту ГМК допоможе подолати кризу в галузі, та дасть гривні змогу укріпити свої позиції на валютному ринку.

"Це забезпечить ще одне потужне джерело припливу валюти до країни, що сприятиме стабілізації курсу національної валюти. Об’єктивним курсом у даних умовах ми вважаємо 36 грн за долар, решта - відповідь ринку на труднощі з експортом та такими новаціями від уряду, як можливість додаткового 10%-го оподаткування імпорту", - заявив президент УСПП Анатолій Кінах.

Нагадаємо, раніше заступник міністра економіки Тарас Качка в інтерв'ю Financial Times повідомив, що Україна закликає міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

Як відомо, зараз НБУ щомісяця витрачає на підтримку курсу гривні близько 2 млрд дол. Угода про розблокування експорту зерна через українські порти, яка дасть Україні близько 1 млрд дол у місяць, знизила тиск на національну валюту.

Розблокування коридору для експорту металу дасть ще понад 600 млн дол щомісяця: це, за оцінками експертів, допоможе утримувати долар на рівні 33-36 грн.

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