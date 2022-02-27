Розбили віковий міф про велич Росії. Кравчук, Кучма і Ющенко звернулися до українців
Троє колишніх президентів України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко – підписали спільне звернення до українського народу та всіх українців світу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку прес-секретарки Кучми Дарки Оліфер.
Екс-президенти захоплені подвигами захисників, волонтерів і пересічних громадян у перші дні війни.
"За ці дні, сповнені героїзму та болю, ви вщент знищили віковий міф про так звану велич Росії", – зазначили вони.
Кравчук, Кучма та Ющенко впевнені, що Україна вистоїть і переможе агресора. Натомість Росія обов'язково заплатить за всі свої злочини. Завершили звернення колишні глави держави гаслом "Слава Україні! Героям слава!".
До слова, за дві доби мобілізувалися майже 100 тисяч українців – половина приєдналася до тероборони.
Нагадаємо, що в Бердянську місцевий мешканець голіруч переніс міну до лісосмуги.