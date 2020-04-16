У райцентрі Тернопільської області зафіксували спалах коронавірусу

В районному центрі Шумськ Тернопільської області кількість заражених коронавірусом зросла до 25 осіб. Про це повідомив глава Шумської районної державної адміністрації Віталій Кудлак.

За його словами, за минулу добу в місті виявили 21 новий випадок захворювання.

"Ми отримали 21 підтвердження захворювання на коронавірус серед жителів нашого району. Якщо враховувати попередні дані, на сьогоднішній день у нас у сукупності 25 підтверджених випадків", - повідомив Кудлак.

За інформацією ЗМІ, епіцентром спалаху міг стати місцевий храм. Офіційно в РДА повідомили, що причиною поширення вірусу стало нехтування карантинними правилами.

Відзначимо, що всього в місті проживає трохи більше 5 тисяч чоловік.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

У Тернопільській області всього виявили 333 випадки захворювання COVID-19. Найбільша кількість заражених у Чернівецькій області - 662, і Києві - 644.