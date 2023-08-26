RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В районе оккупированного Токмака Запорожской области прозвучали взрывы

Фото: в районе оккупированного Токмака Запорожской области прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В районе временно оккупированного Токмака Запорожской области было слышно несколько серий взрывов сегодня рано утром, 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он также отметил, что уже второй день подряд "что-то нехорошее" происходит у оккупантов на Мелитопольском направлении.

"Началось вчера после обеда: жители северной части Мелитополя и окружающих Терпенья, Константиновки, Мирного и Вознесенки сообщили о мощных взрывах со стороны Токмака", - говорится в сообщении Федорова.

Ситуация в Токмаке

Токмак Запорожской области с марта прошлого года находится под российской оккупацией.

Как рассказывала заместитель министра обороны Анна Маляр, недавно российские оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у местных предпринимателей нежилые помещения, которые они используют для размещения задержанных.

Кроме того, 23 августа в районе Токмака Запорожской области, по словам очевидцев, прогремели три мощных взрыва.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьвибухиВторжение России в Украину