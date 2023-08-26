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В районе Мелитополя прогремели взрывы

Фото: в районе Мелитополя прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В районе оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы. Это произошло в субботу, 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Оккупантам на Мелитопольском направлении снова громко. Жители Мелитополя сообщают о взрывах за городом", - говорится в сообщении.

Пока информации о причинах взрывов и их последствиях нет.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. В настоящее время россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области.

При этом украинские военные этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Так, недавно наши защитники зашли в населенный пункт Роботино и установили там украинский флаг.

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