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В районе Кременчуга слышны звуки взрывов

Фото: В районе Кременчуга слышны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 7 ноября, в районе Кременчуга (Полтавская область) раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Кременчуга Виталия Малецкого.

"В районе Кременчуга слышны звуки, похожие на взрывы", - говорится в сообщении.

По словам Малецкого, сейчас идет воздушная тревога, а жителей призывают сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

"Ожидаем официальную информацию от ОВА", - добавил Малецкий.

Напомним, что 2 ноября вражеские объекты подмечены над Кременчугом. Тогда сработали системы ПВО.

Также в понедельник, 7 ноября, в Николаеве раздались взрывы. Они произошли при объявлении воздушной тревоги в области.

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