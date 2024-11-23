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В районе Харькова слышны взрывы: ПВО сбивают БпЛА

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 23 ноября в районе города Харькова слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивают как минимум один вражеский дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Telegram Воздушных сил ВСУ.

В частности, военные в 00:13 предупреждали, что в направлении Харькова летит вражеский ударный беспилотник с юго-запада. Начиная примерно с 00:25 в городе было слышно, как работает противовоздушная оборона по дрону.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:35 сигнал воздушной тревоги продолжается только в Харьковской области. Темно-красным цветом также замечены Луганская область и оккупированный Крым, однако эти отметки продолжаются уже много месяцев.

Напомним, недавно в Харьковском городском совете заявили, что Россия начала применять против Харькова новый тип вооружений. В частности, речь идет о беспилотных летательных аппаратах. Ими враг уже неоднократно пытался бить по жилым домам домам.

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