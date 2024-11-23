В районе Харькова слышны взрывы: ПВО сбивают БпЛА

В частности, военные в 00:13 предупреждали, что в направлении Харькова летит вражеский ударный беспилотник с юго-запада. Начиная примерно с 00:25 в городе было слышно, как работает противовоздушная оборона по дрону.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:35 сигнал воздушной тревоги продолжается только в Харьковской области. Темно-красным цветом также замечены Луганская область и оккупированный Крым, однако эти отметки продолжаются уже много месяцев.