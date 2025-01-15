В районе Черкасс взрывы, работает ПВО

Ракетная атака

Еще с вечера 14 января россияне запустили по Украине дроны. Их движение фиксировалось во многих областях.

Под утро Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках российских ракет. Так, был зафиксирован взлет группы бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

Движение крылатых ракет фиксировали в Черниговской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.