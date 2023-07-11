В районе Бердянска ликвидировали российского генерала, - Андрющенко

"Сообщают, что сегодня в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич", - написал он.

По словам Андрющенко, в сентябре 2022 года его уже ранили, но он выжил.

"Сейчас говорят, что могилизация произведена окончательно", - добавил советник мэра.

Потери РФ в Украине

Российские СМИ установили, что к концу мая 2023 года на войне против Украины погибли около 47 тысяч российских мужчин в возрасте до 50 лет. При этом, по данным Генштаба ВСУ на утро, 11 июля, потери РФ в Украине с начала вторжения России в Украину уже составили более 235 тысяч военных.

Отметим, что ГУР Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Сергея Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.