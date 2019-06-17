Район проведення ООС відвідала делегація Литви

У понеділок, 17 червня, на Донбасі зону проведення операції Об’єднаних сил (ООС) відвідала литовська делегація. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що під час відвідування зони ООС литовську делегацію очолювала канцлер Міністерства оборони Литовської Республіки Дайва Бєлєцкієн. Посадовці відвідали українські позиції в Авдіївці, Кураховому та Селідовому.

"Іноземні гості ознайомилися з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовим", - повідомили в штабі ООС.

Також після візиту представники України та Литви обговорили питання взаємних інтересів та висловили думки про аспекти розширення співробітництва між двома країнами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що зону ООС відвідав президент Латвії. Раймондс Вейоніс прибув з метою отримання актуальної інформації щодо ситуації на Донбасі, зустріч із президентом Латвії провів перший заступник Командувача об’єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний.