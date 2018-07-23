У район бойових дій передали більше тисячі конфіскованих машин на єврономерах

Конфісковані машини на єврономерах також передають медустановам і дитбудинкам

Конфісковані машини на єврономерах, затримані на кордоні за перевезення контрабанди, часто передають безкоштовно в район бойових дій на Донбасі. На сьогодні вже передано більше тисячі таких машин, повідомив гендиректор спеціалізується на проблемних активах державної електронного майданчика СЕТАМ Віктор Вишньов, передає 112.ua.

За словами Вишньова, конфісковані машини розміщують на майданчику СЕТАМ для продажу. Якщо за три сесії торгів таким чином машину продати не вдалося, а це майно перед цим було стягнуто в рахунок держави, то автомобіль передається комісії для безоплатної передачі.

"На цей випадок у нас є практика безоплатної передачі автомобіля іншому власнику. У всіх областях України створені комісії, до складу яких входять представники фіскальної, виконавчої служб", - зазначив гендиректор електронного майданчика.

Він уточнив, що в цьому випадку йдеться про передачу активу установам, які мають на це право згідно з законодавством. Таким чином машини можуть отримати медичні, соціальні заклади, військові частини, а також установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди, держоргани.

"За весь час роботи військовим частинам у АТО було передано близько тисячі машин. Але також автомобілі передаються і дитячим будинкам, і медичним установам. Безумовно, комісії частіше віддають пріоритет військовим. Наші військові часто відчувають брак транспортних засобів. Часто техніки потребують військові частини, які знаходяться "на передку", в районі активних бойових дій, причому військові беруть автомобілі в будь-якому стані, самі їх ремонтують", - додав Вишньов.

Нагадаємо, 13 липня 2018 року На Львівській митниці затримали машини на єврономерах з фальшивими документами. Це два автомобіля "Мазда".