Рауль очолить юнацьку команду "Реала"

Попередній тренер звільнений з-за критики основного клубу

Легендарный нападающий мадридского "Реала" Рауль Гонсалес Бланко возглавит юношескую команду клуба (U18). Об этом сообщает Marca.

По данным издания, прежний тренер Альваро Бенито больше не занимает свою должность. Бывший игрок первой команды "Реала" был уволен за критические высказывания на радио и телевидении в адрес игроков первой команды клуба после полуфинального матча Кубка Испании против "Барселоны". Мадридцы в ответной игре проиграли со счетом 0:3 и вылетели из турнира.

В частности, он говорил, что Винисиус Жуниор приносит дисбаланс в игру команды, а Каземиро и Тони Кроос не заслужили своей игрой появляться в основном составе.

Рауль является воспитанником клуба, выступавшего за "Реал" в течение 16 лет. В составе "сливочных" он забил 228 голов в 520 играх и выиграл 16 трофеев. В их числе 6 чемпионатов Испании и 3 Лиги чемпионов.

Напомним, бывший футболист сборной Испании и "Реала" Хаби Алонсо возглавил юношескую команду мадридского клуба (игроки не старше 14 лет).